NOORED TEGIJAD ⟩ Vahvad ja vägevad Guinnessi maailmarekordid, mis kuuluvad lastele

Guinnessi maailmarekordite raamat sai alguse 1955. aastal. Tänaseks on registreeritud üle 40 000 rekordi ning iga nädal esitatakse nende ametlikule kodulehele umbes tuhat rekordi-taotlust.

Enim Guinnessi maailmarekordi tiitleid omav inimene on Ashrita Furman. Tema nimel on 191 rekordit!

Silmapaistvamate rekordite seas on Guinnessi maailmarekordite kodulehel välja toodud näiteks Felix Baumgartner ja tema 2012. aasta stratosfäärihüpe, mis purustas kaheksa maailmarekordit. Aukohal on ka jalgpallur Pelé, kelle nimel on mängijana enim FIFA maailmameistrivõistluste võite (kolm).

Hetkel on maailma pikim elav mees Sultan Kösen (2,51 meetrit), Lee Remondil on kõige pikemad küüned (kokku 8,65 meetrit) ja astronaut Peggy Whitson on enim kosmosekõnde teinud naine.

Kuid Guinnessi maailmarekorditel ei ole vanusepiirangut. Sõltuvalt rekordi tüübist, võivad rekordit taotleda ka lapsed ning alla 13-aastastel peab olema lihtsalt vanema või eestkostja nõusolek.

Nõnda on just need Guinessi maailmarekordid hakkajate noorte ning andekate laste nimel, vahendab msn.com. Nii mõnigi rekord on välja teenitud üsnagi omapärasel moel, teistel on aga vedanud geneetikaga.

Noorele Rootsi kliimaaktivistile Greta Thunbergile kuulub samuti üks Guinnessi maailmarekord. FOTO: Johanna Geron/REUTERS/Scanpix

AJAKIRJA TIMES NOORIM AASTA INIMENE

Nüüdseks 17-aastane Greta Thunberg nimetati meediaväljaande Times aasta inimeseks 2019. aastal. Noor kliimaaktivistist sai ajakirja ajaloos noorim kaanestaar, Thunberg oli tol hetkel 16-aastat ja 354 päeva noor.

KÕIGE NOORIM KLUBI DJ

Archie Norbury ehk DJ Archie oli alles 4-aastane, kui temast sai maailma noorim klubi DJ. Ta esines 2019. aastal Bungalow klubis, mis asub Hongkongis. Just laulud DJ Archie sõnul on DJ-ks olemise parim osa.

NOORIM INIMENE KILIMANJARO MÄE TIPUS

Montannah Kenney on noorim naissoost mägironija, kes jõudis 5,885-meetrise Kilimanjaro mäe tippu. Ta oli vaid 7-aastane. Kenney palus emalt luba ronida Aafrika kõrgeima mäe tippu, et olla lähemal taevas olevale isale, kes oli viis aastat varem surnud. Kenney ja ta ema treenisid mitu kuud ning jõudsid 2018. aastal tippu kuue ja poole päevaga.

ENIM JÄRJESTIKUSEID TAGURPIDI SALTOSID POGO-PULGAL

Henry Cabelus purustas 2017. aastal rekordi tehes enim järjestikuseid tagurpidi saltosid Pogo-pulgal. Eelmise Gunnessi maailmarekordi murdmiseks tegi Cabelus kokku 20 saltot, ta oli rekordi murdmise ajal 17-aastane.

Kyle Giersdorf tähistab oma Fortnite soolomängija maailmameistri tiitlit. FOTO: Epic Games/AP/Scanpix

ESIMENE FORTNITE MAAILMAMEISTER SOOLOMÄNGIJANA

Menu-arvutimängu Fortnite maailmameistrivõistlustel tuli 2019. aasta juulis soolokategoorias võitjaks 16-aastane Kyle Giersdorf. Ta on esimene soolokategooria võitja ja ta teenis selle eest kolm miljonit dollarit. Samal võistlusel purustati ka teisi maailmarekordeid: esimene duo, kes võitsid Fortnite maailmameistri tiitli ning Giersdorfi auhinnafond oli e-spordi ajaloos suurim individuaalne võidusumma.

PIKIMATE JUUSTEGA TEISMELINE