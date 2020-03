Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles eile, et ilusale ilmale vaatamata on praegu tähtsaim koju jääda. «On arusaadav, et kodus olevate lastega tuleb midagi teha, kuid arvestades, kui suurt hulka inimesi viimastel päevadel mängu- ja spordiväljakutel näha on, siis hindame nakkusriski mänguväljakutel kõrgeks. Viiruse leviku pidurdamine sõltub meist kõigist,» ütles Kõlvart.