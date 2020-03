TOP 5 ⟩ Kes on briti kuningliku perekonna kõige populaarsemad liikmed?

1. Kuninganna Elizabeth

Pole ilmselt kõige suurem üllatus. Kuninganna on olnud äärmiselt populaarne monarh juba pikemat aega ning veebisaidi YouGov statistika näitab, et ta suudab kuninglike perekonna fännides jätkuvalt palju elevust tekitada.

2. Prints William

Tulevane kuningas on alati rahva seas menukas olnud ja eriti meeldib ta muidugi just naistele. Britid on veendunud, et nende kodumaa tulevik on heades kätes!

3. Kate Middleton

Tal kulus rolli sisse elamiseks veidi aega, sest järsku kuninglikku rambivalgusesse astumine pole sugugi lihtne. Hertsoginna pole aga pinge all murdunud ja on end näidanud hoopis ideaalse kaasana tulevasele kuningale.

4. Prints Harry

Noor sinivereline on alati jäänud pisut oma vanema venna varju, millest on kahju. Harry on viimastel aastatel leidnud aga oma tee. Pärast Meghaniga abiellumist võõrandus noor prints oma perest ja sõpradest ning hiljuti kolis ta Kanadasse.



5. Prints Philip

Kuninganna abikaasa on küll meedias laineid löönud oma kohatu huumoriga, ent mees on siiski olnud juba aastaid vägagi populaarne. Tema tervis pole viimasel ajal olnud kiita ning paljud olid pahased, kui Harry ja Meghan ei viinud oma viimasel Suurbritannia visiidil poeg Archiet vanaisaga kohtuma.

Kus paikneb aga Meghan?