ÜLLAS ŽEST ⟩ Näitlejad Kristen Bell ja Dax Shepard ulatavad oma üürnikele abikäe

Sarnaselt Eestile kehtib ka California osariigis hetkel eriolukord ning seetõttu on töökohata jäänud ka paljud näitlejatele kuuluvate kortermajade üürnikud, vahendab TMZ. Paarile kuuluva kinnisvaraettevõtte Pringus Property LLC juhataja saatis möödunud nädalavahetusel Los Angeleses asuva kahe kortermaja üürnikele rõõmusõnumi – aprilli kuu eest üüriraha ei küsita!



Allika sõnul väljendasid omanikud siirast empaatiat ja julgustust ning juhataja, kes on kuulduste kohaselt Dax'i õde, lubas elanikega koostööd teha ja kriisiga võimalikult parimal viisil silmitsi seista.



Enam kui 100 miljoni ameeriklast sai käsu kodus püsida. Tööpuudus kasvas metsikult ja paljude jaoks on üüri maksmine väga tõsiseks mureks. Suurem osa majaomanikke on oma üürnike vastu hetkel leebemad, ent kõik oleneb sellest, kui kaua koroonakriis veel kestab.