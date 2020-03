PILDID ⟩ Kas sa saaksid aru, et tegu on kuulsa Playboy jänkuga, kui ta sulle tänaval sellisena vastu jalutaks?

Oregonis sündinud Holly kolis juba üsna noores eas Los Angelesse ning läks õppima Loyola Marymounti ülikooli. Selleks, et tal oleks võimalik ülikooli eest tasuda, töötas ta Hootersi restoranis ning tegi modellitööd.

2002. aastal oli Hollyst saanud Henferi lemmik ning naine teatas, et tahab temaga abielluda ning pere luua. Aastaid hiljem on naine öelnud, et tal oli Stockholmi sündroom.