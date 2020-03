PILDID JA VIDEO ⟩ New Yorgi legendaarne Alasti Kauboi hullutas rahvast koroonaviiruse kiuste

Alasti Kauboi , kes kannab kodanikunime Robert John Burck , jäi kaamerate ette eelmise nädala teisipäeval, kui ta New Yorgis Times Square 'il jalutajaid lõbustas.

Mitme pildi peal on näha, et kuigi vapper Alasti Kauboi kandis maski, siis ükski temaga koos poseerinud fännidest sama ei teinud.

Ohio st pärit Alasti Kauboi on oma ilmumistega rahvast lõbustanud juba rohkem kui kaks aastakümmet. Ja seda eelkõige just tema ikoonilise rõivavaliku poolest, kuhu kuulub kauboimüts, saapad ja pisikesed valged püksikud.

Alasti Kauboi käis 17. märtsil New Yorgi Times Square'il inimesi lõbustamas.

Kauboi lubab ka oma Facebook i lehel, et sadagu vihma või paistku päike, siis tema on valmis tänaval laulma ja kitarri mängima 365 päeva aastas.

Mehest on tänaseks saanud ka üks New Yorgi suurimaid turismiobjekte.

Kuid on ebatõenäoline, et ta suudab mõnda aega hullutada sama suuri rahvahulki, kui varasemalt, kuna New Yorgi ametnikud võtsid eelmisel nädalal kasutusele uued meetmed koronaviiruse leviku aeglustamiseks.