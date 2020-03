KARMA ⟩ Väikelapse elu päästnud naine võitis lotoga miljon dollarit

Oregonis Coos Bays elavad Ann ja Brian Charkowicz valmistusid väikesele puhkusele oma autoga sõitma, kui märkasid tiheda looklusega tänaval üksi kõndivat väikelast, vahendas News 10.

36 aastat abielus olnud paar päästsid tänaval ekslenud lapse ja viisid põnni tema koju ning naist valdas seoses lapse päästmisega nii hea tunne, et nädalavahetuse puhkuselt naastes otsustas ta hea tunde märgiks osta lotopileti.

«Arvasin, et tegin midagi head ja minuga võib juhtuda midagi head,» rääkis Ann.

Ann ostis võidupileti samast Safeway müügikohast, kus ta ise viimased 34 aastat töötanud on.

Eelmise nädala alguses, kui loosimise võidunumbrid välja kuulutati, printis ta numbrid välja, et need klientide jaoks teadetetahvlile üles panna. Kui ta aga oma piletit kontrollis, ei suutnud ta uskuda, et seal oli täpselt sama number.

«Esimene asi, mida ma Brianile ütlesin, oli see, et küsisin, kui palju raha on meil vaja, et saaksime pensionile jääda,» rääkis naine Oregoni lotokomisjonile.

«Mul oli tunne, et võidan, ja see sai tõeks. See oli karma,» rõõmustas Ann.

Paari võidusummaks kujunes pärast maksude tasumist 680 000 dollarit ja nad teatasid, et kavatsevad raha säästa, kuni majandus on jälle stabiilsemaks muutunud.

Ann arvas, et proovib ehk oma tööaega vähendada.

«Praegu on segane aeg, oleme selle rahaga väga ettevaatlikud,» lisas Brian.

«Meil on Anni üle nii hea meel,» ütles Safeway kommunikatsiooni- ja avalike suhete direktor Jill McGinnis.