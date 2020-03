VIDEO ⟩ Terava ütlemisega Saare vanaproua pani «Aktuaalse kaamera» reporteri humoorikalt paika

ERRi Saaremaa korrespondent Margus Muld küsis Panga küla elanikult Maielt, kas maal ikka süüa jätkub. «Ikka jätkub jah. Kartulit on keldris küll, aga kalast on puudus,» vastas Maie.

Muld kostis seepeale küsivalt, et meri on ju 300 meetri kaugusel. Maie põrutas vastu: «Ma ei ole veel näinud, et mere ääres kalu oleks olnud, need ikka meres.»