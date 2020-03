Grete Paia jäi Tallinnasse karantiini: Saarele ei saa ja koduigatsus hakkab ligi hiilima

«Nädal aega on nüüd kenasti kodus viibides möödunud ning sotsiaalne distantseerumine hakkab juba päris käppa saama, küll aga on lähedastega väääääga palju telefonis pläkutamist ning videokõnedega helistamist,» kirjutas Paia Instagramis.

Tallinnasse jäänud lauljatar tunnistas, et on «memmekas» ning vaikselt hakkab koduigatsus ligi hiilima. «Kuna praegu Saarele ei saa, proovisin veidikenegi kodust vibe'i tekitada,» kirjutas Paia ning selgitas, et küpsetas vanaisa õpetuse järgi oma lemmikpiruka, mida Saaremaal käies alati sööb.