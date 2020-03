KOROONA SEKSITÖÖSTUSES ⟩ Pornostaarid kolisid kodukontorisse, stripparid pandi klaasi taha

Endine veebikatüdruk Bella French, kes juhib nüüd üht edukamat täiskasvanute saiti ManyVids.com, tunneb praeguse olukorra üle heameelt, kuna tööta jäänud pornotähed liituvad järgemööda tema ettevõtmisega, vahendas Daily Star.

Kuna koroonaviiruse levikuga seoses on paljud linnad ja riigid piirid sulgenud, on ka pornotähed kolinud kodukontorisse. «Pornofilmide võtted on paljuski seiskunud, nii et selle asemel jäävad pornonäitlejad koju ja hakkavad ise veebikaamera ees videoid tegema,» rääkis French, kuidas koroona täiskasvanute filmitööstust mõjutab.

Frenchi sõnul on oodata, et ManyVidsi külastajate arv kasvab, kuna inimesed peavad rohkem aega kodus veetma. Ta pole varem näinud, et maailma sündmused, näiteks olukord majanduses, nii suuresti täiskasvanute meelelahutust mõjutavad. «Ma arvan, et külastajate arv tõuseb hüppeliselt, kuna inimesed ei lähe stripiklubisse ega saa sõpradega pubis kokku, nii et neil on raha üle ja kodus igav,» spekuleeris French.

Koroonapuhangu algusest on ManyVidsi videote müük 15 protsenti tõusnud ja voogedastus sujuvalt populaarsemaks muutunud. Edukamad kasutajad teenivad märtsis tänu karantiiniajale hinnanguliselt 16 000 naela ehk üle 17 500 euro.

Koroonapuhangule on reageerinud ka stripiklubid. New Yorgi stripiklubi Die Happy Tonight pakub striptiisi nüüd virtuaalreaalsuses, vahendas New York Post. Virtuaalreaalsus pakub kõige ligilähedasema kogemuse sületantsule, mida koduseinte vahel võimalik saada: 360-kraadine video viib vaataja otse klubi VIP-ruumi.