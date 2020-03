ERISKUMMALINE PAAR ⟩ Kõrvuni armunud Kasahstani musklimees plaanib oma seksnukuga abielluda

Armunud kulturist teatas eelmise aasta detsembris, et kihlus oma seksnukust kallima Margoga. Juri «kohtas» seksnukku 2018. aasta lõpus.

«27. märtsil saavad meist mees ja naine,» kostis Juri, kelle jaoks on see kuupäev oluline, sest tegu on ülemaailmse teatripäevaga. Lisaks kulturismile tegeleb Juri näitlemisega.

Kasahstanis on pulma ainsateks tingimusteks see, et abielluvad mees ja naine, kes annavad oma nõusoleku ning on mõlemad vähemalt 18-aastased. Kohaliku meedia sõnul peaks Juri ja seksnuku abieluliit olema vettpidav.

Musklimees on oma suhet seksnukuga jaganud ohtralt ka Instagramis, kus mehel on üle 35 000 jälgija. Ta postitab koos Margoga nii pilte kui videoklippe. Ta käib nukuga väljas söömas, reisimas ja poseerib ka professionaalsetele fotograafidele.

Juri on koos Margoga käinud ka reisimas ning seksnukul on lennukis oma istekoht. Mees on postitanud endast ja Margost pilte ka Tai rannast. Jaanuaris jagas Juri hetke, kus oli koos Margoga vannis ning luges seksnukule luuletust. «Margole meeldib, kui ma talle luuletusi ette kannan,» selgitas Juri.

Ehkki Juri on seksnukuga tuleviku jagamise pärast põnevil, pole mõned tema pulmaplaanides veendunud. Musklimehe ebaharilikku suhet on ka varem ohtralt kritiseeritud.

«Lugesin sageli kommentaare, et Margo ei tohiks elavaid naisi asendada. Miks mitte?» imestas Juri. Kriitika on aga olnud nii karm, et seksnukk Margo muutus ebakindlaks.

Seksnuku hirm oma välimuse pärast viis Juri nii kaugele, et ta broneeris Margole ilulõikuse. «Kui ma tema fotot maailmale esitlesin, oli palju kriitikat ja tal tekkisid kompleksid, nii et otsustasime ilukirurgia kasuks,» kostis Juri, «see toimus päris kliinikus, kus olid päris arstid.»

Musklimees tõdes, et Margo on pärast ilulõikust palju muutunud ja alguses oli sellega raske leppida: «kuid hiljem harjusin sellega.»