VIDEO ⟩ Vrakiotsijad leidsid Hawaii saare juures külma sõja ajastu allveelaeva

Tegemist on Balao-klassi allveelaevaga USS Stickleback, mille kerel on tähistus SS-415 ja mis uppus 28. mail 1958 pärast kokkupõrget allaveelaevaga USS Silverstein, teatab livescience.com.

Mõlemad allveelaevad osalesid Hawaii juures toimunud mereväeõppusel.

USS Stickleback on kuues allveelaev, miks on leidud Lost 52 projekti käigus. Selle taga on New Yorgis tegutsev grupp, mis loodab leida kõik USA 52 allveelaeva, mis uppusid Teise maailmasõja ajal ning neli külma sõja ajal kadunuks jäänud allveelaeva. Üks neist, USS Stickleback leiti.

Lost 52 projekti asutaja Tim Turneri sõnul asub USS Sticklebacki vrakk 3350 meetri sügavusel merepõhjas, olles Oahu saare Barbers Pointist 30 kilomeetri kaugusel merepõhjas, kus ta teise allveelaevaga kunagi kokku põrkas.

USA merevägi sai USS Sticklebacki 1945. aastal, kui Teine maailmasõda oli lõppemas. See allveelaev jõudis Jaapani merel patrullida vaid mõned päevad, sest USA ja Jaapani vahel sõlmiti relvarahu.

Alates 1946. aasta juunis oli allveelaev Vaikse ookeani reservlaevastikus.

Ta ennistati tegevteenistusse 1951. aastal pärast Korea sõja puhkemist ning alates 1953. aastast oli ta kodusadam Hawaiil asuv Pearl Harbor.

1958. aasta mais osales USS Stickleback Oahu saare juures toimunud õppusel. Allveelaev oli just lõpetanud USS Silversteini torpeedoga ründamise simulatsiooni, kui järsku kaotas meeskond laeva üle kontrolli ja see vajus 244 meetri sügavusele.

USS Sticklebacki meeskond pumpas suruõhku allveelaeva ballastitankidesse kuni laev pinnale tõusis, olles siis USS Silversteinist vaid 180 meetri kaugusel.

USS Silversteini meeskond üritas vältida USS Sticklebackiga kokkupõrget, kuid see ei õnnestunud.

Kokkupõrke tagajärjel tekkis USS Sticklebacki vasakusse pardasse auk, millest hakkas vett sisse voolama.

USS Sticklebacki meeskond pääses USS Silversteini ja teiste allaveelaevade pardale, mis osalesid õppusel.

USA merevägi üritas USS Sticklebacki uppumisest päästa, pannes ta alt kaablid, et teda stabiilsena hoida, kuid kuna keres oli auk, siis täitus allveelaev mõne tunniga veega.

Allveearheoloogi Robert Neylandi sõnul teadis Lost 52 meeskond umbes kohta, kus USS Stickleback 1958. aastal uppus.

«Mõnikord ei ole täpne paik teada, eriti veel, siis kui uppumine toimus ootamatult ja kiiresti. Seega on oht, et arvutused võivad valed olla,» sõnas allveearheoloog.

Uurijad kasutasid vraki otsimiseks allveerobotit, millel on sonar. Selle abil sai merepõhjast väga täpse pildi.

Sonariuuring näitas, et USS Stickleback on murdunud kaheks, vööri ja ahtri vahel on 300 meetrit.

Kui vrakk oli leitud, siis saadeti kaugjuhitav sõiduk, mis tegi vrakist otsevideo ja 3D pildid.

Uurijate teatel näitasid video ja pildid, et hoolimata kaheks murdumisest on alleelaev hästi säilinud. Neylandi arvates aitas teda säilitada see, et ta on üsna sügaval.

«Allveelaeva nimi ja numbrid on selgelt näha. Kindlasti ei oleks sellest allveelaevast madalas vees nii palju alles kui on sügavas vees,» sõnas allveearheoloog.

Leitud sõja- ja allveelaevade ning lennukite vrakid kuuluvad USA mereväele.

Osa neist vrakkidest kujutavad ohtu merekeskkonnale, võivad paljastada põhjuse, miks nad hukkusid ja osadel on inimsäilmeid.