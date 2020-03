VÄÄRT KINGITUS ⟩ USA restoran annab toidu koju tellivale kliendile rulli vetsupaberit kauba peale

«Kui kliendid saavad oma tellimuse kätte ja avastavad sealt ka vetsupaberirulli, hakkavad nad enamasti südamest naerma ja see on praeguses olukorras tegelikult parim,» rääkis söögikoha Cambridge'i Baar ja Grill omanik Sean Okerlund Fox9 uudistele.

Pärast koroonaviiruse pandeemia algust on niimõneski kohas toidupoodidest raske just tualettpaberit leida ja seetõttu otsustas Okelund oma klientidele taolise kingituse teha. Ta alustas kampaaniaga selle nädala kolmapäeval ja seni on see mehe kinnitusel igati edukalt läinud.

Pingelisel ajal on see Okerlundi sõnul parim viis klientide puuduse leevendamiseks ja toidu kojuveo suurendamiseks.

«Tahtsin teha midagi toredat, ma ei võta seda küll naljana, kuid looda, et see toob inimestele naeratuse näole,» lisas Okerlund.

Näiteks alustas Roanoke'is asuv Las Tapatias Mexican Kitchen restoran samasugust kampaaniat eile. Nendel ei ole küll vetsupaberirulli saamise eelduseks see, kui suur on arve, vaid hoopis see, kui vana on klient. Nimelt antakse tasuta suur vetsupaberirull kaasa kõigile vähemalt 60-aastastele klientidele.