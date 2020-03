VIDEO ⟩ Vaata, kui agressiivselt koroonaviirus sinu kehal tegelikult levib

Sotsiaalme distantseerumine - see on lähinädalate võlusõna. Miks igasuguste inimkontaktide vältimine viirusepuhangu peatamiseks nii oluline on, aitab selgitada USA juutuuber Mark Rober i video.

See on hullem näiteks piisknakkusest. Kui keegi oma viiruse õhku köhib, langeb see üsna kiirelt maha ja jääb oma ohvrit ootama. Siledatel pindadel püsivad need aga elus kuni 9 päeva!