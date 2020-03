RÕÕMUPALLIKE ⟩ Miss BumBum annab oma parima, et rahva tuju kriisi ajal üleval hoida

Suzy on võtnud oma südame asjaks, et ka praegusel keerulisel ajal oleks inimesed rõõmsad. Sedapuhku postitab ta Instagrami endast seksikaid pilte.

Ent paljastavate piltide lisamine pole kõik, Suzy avaldas väljaandele Daily Star Online, et soovib ka oma kodumaad aidata. «Alustan oksjoniga, kuhu panen müüki FC Barcelona särgid, et koguda raha maskide ja alkoholisisaldusega geelide ostmiseks inimestele, kel pole võimalik neid apteegist või internetist ise soetada, kuna need on praegu väga kallid.»