Artikkel on sobilik üksnes üle 18-aastastele lugejatele.

Tagumikuimplantaatidele üle 16 000 euro kulutanud naise pepu näeb nüüd välja nagu oleks tal hoopis mähkmed jalas.

33-aastane Star Delguidice lasi endale 2018. aastal Türgis Istanbulis paigaldada pepuimplantaadid, mis olid kaks korda suuremad, kui arstid naisele esialgu soovitasid, vahendas Daily Mail.

Selleks, et naisele tema ihaldatud tagumiku võimaldada, tuli arstidel võtta tema reitelt, kätelt ja kõhult lisarasva.

Kuid hoolimata sellest, et ta oli esialgu operatsiooni tulemustega rahul, väidab Delguidice nüüd, et tema tagumik on sellest ajast saadik väga palju alla langenud ja ta näeb välja nagu kannaks ta pidevalt mähkmeid.

Star Delguidice on hädas oma liiga suureks opereeritud tagumikuga, mis näeb naise enda sõnul välja nagu ta kannaks koguaeg mähkmeid. Juba sel aastal on Delguidice'il plaanis lössi vajunud hiid-tagumikust vabaneda, sest lisaks kardab ta ka, et ilmpantaadid võivad plahvatada. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Nii ongi naine asunud meeleheitlikule otsingule, et leida plastiline kirurg, kes tema «mähkmepepu» korda teeks.

Naise tagumik on nii suur, et ta ei julgenud juba samal aastal ühes telesaates esinedes istuda, sest kartis, et implantaadid lõhkevad.

Lisaks tunnistas ta toona, et pikaajaline istumine põhjustas talle ka meeletut valu. Lisaks tuli naisel tagumikuoperatsiooni tarvis vajamineva rasva kogumiseks 20 kilo juurde võtta.

End plastilise kirurgia sõltlaseks nimetav Delguidice kannatab oma alla vajunud ja liiga suure tagumiku tõttu nüüd ka traumajärgse stressihäire all, vahendas ajakiri Oh! My.

«Igal inimesel on oma ebakindlus, olgu see siis kehaga seotud või sotsiaalsetes situatsioonides tekkiv, kuid hoolimata ebakindlusest proovite olukorraga hakkama saada nii hästi kui võimalik,» rääkis naine.

Delguice'ile tunnistas, et lasi ülisuured implantaadid panna vaid moehullusega kaasa mineku pärast. Lisaks veidrale välimusele teevad aga implantaadid naisele ka valu ning tal ei ole seepäras võimalik väga pikalt istuda. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Delguidice'i sõnul oligi tema jaoks ebakindlusega toimetuleku võtmeks noa alla minek. Samas tunnistab ta, et tegi seda naiivsusest ja seetõttu, et oli sotsiaalmeedia trendidest tugevalt mõjutatud.

«Otsustasin natuke kaalu juurde võtta ja vaatasin, et teised inimesed olid enda tagumikku operatsiooniga korrigeerinud. See oli uus ohtlik hullus ja ma otsustasin sellega kaasa minna ega saanud ohtudest aru,» tunnistas naine märtsis ühes hommikusaates esinedes.

«Barbie vagiina»

2019. aasta sügisel avaldas naine, et jättes kõrvale oma tagumiku, ei ole ta oma välimusega ikka veel rahul.

Täpsemalt valmistas naisele muret tema tupe välimus.

Plastilise kirurgia sõltlane lasi eelmise aasta detsembris oma vagiinale juba kolmanda operatsiooni teha, et see näeks välja nagu täiuslik «Barbie vagiina».

Ka selle operatsiooni lasi ta endale Istanbulis teha ja see läks maksma üle 5500 euro.

Delguidice sõnul on DoctorB Clinic ainus maailmas, mis seda tüüpi disaineroperatsioone teeb.

Birminghamist pärit iluoppide sõltlase sõnul muudeti opetarsiooni käigus tema vagiina nooruslikumaks ja eeskujuks on naisele siinkohal olnud just Barbie tupp.

Kuigi Delguidice sõnul soovitatakse sellist operatsiooni enamasti neile naistele, kes on sünnitanud, siis arvas ta, et olenemata sellest, et tal endal lapsi ei ole, oli operatsiooni tegemine hädavajalik.

«Barbie tupeoperatsioon võimaldab mul saada kõige täiuslikuma tupe, nagu ka Barbie on kõige täiuslikum,» rääkis Delguidice.

Operatsiooni käigus muudetakse patsiendi tupp võimalikult väikeseks ja tihedaks.

«Varem on mu tupele tehtud kaks operatsiooni, kuid ma pole sellega endiselt täiesti rahul,» paljastas naine, miks pidas operatsiooni hädavajalikuks ja lisas, et loodab oma tegevusega inspireerida paljusid noori naisi.

«Olen muutnud peaaegu kõike oma keha juures ja ei peatu enne, kui tunnen end täiuslikuna,» ütles Delguidice.

Naise sõnul on ta uhke oma operatsioonide üle ja ei kavatse veel niipea nendega lõpetada, sest see on osa tema identiteedist.

Delguidice lasi endale esimese plastilise operatsiooni teha juba 18-aastasena ja on praeguseks oma keha ja näo muutmiseks kulutanud veerand miljonit eurot. FOTO: Caters News Agency/Scanpix