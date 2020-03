VIDEO ⟩ Kümned maailmastaarid liitusid, et lauluga koroonakriisis rahvale leevendust tuua

Et karantiinis inimeste tuju tõsta, esitas Gadot koos teiste staaridega John Lennoni kuulsat laulu «Imagine».

Instagrami üles pandud videos rääkis Gadot, et ta on kuuendat päeva karantiinis ning tunneb ennast «natuke filosoofiliselt». Näitlejanna olevat näinud Itaalias tehtud videot, kus üks karantiinis mees trompetil Lennoni hitti mängib, ja sellest inspiratsiooni saanud.

Kolmeminutilises klipis, mida on vaadatud öö jooksul üle kahe ja poole miljoni korra, teevad kaasa Natalie Portman, Mark Ruffalo, James Marsden, Sarah Silverman, Kristen Wiig, Amy Adams, Sia, Jamie Dornan, Will Ferrell, Cara Delevingne, Lynda Carter (esimene Wonder Woman), Zoe Kravitz jpt.