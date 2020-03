VAATA TASUTA ⟩ 8 lustakat koguperefilmi, mida koos karantiinis jutti ära vaadata

Nähtav veel: 1 päevJärg kassahitist koguperekomöödiale. Esimeses filmis tegelesid pisikesed superagendid Carmen ja Juni oma ema ja isa () päästmisega. Nüüd on neist saanud tõelised agendid, kellele usaldatakse ülitähtis missioon – nad peavad tabama salapärasel saarel tegutseva hullumeelse professori Romero (). Selleks vajavad nad aga perekonna abi, kaasa arvatud veteranagentidest vanaisa ja vanaema…Nähtav veel: 23 päevaEestikeelne seikluslik joonisfilm Justinist, kelle unistuseks on saada suursuguseks rüütliks. Poisi isa on nendele plaanidele aga vastu ja nii otsustabki Justin kodust lahkuda. Ta kavatseb üles otsida vanaisa mõõga, mis aitaks tal osavaks rüütliks treenida. Ohtlikul teekonnal kohtub poiss kauni tütarlapse Taliaga ja kolme targa mungaga, kes talle rüütlikunsti õpetavad. Kuid kas omandatud oskused on piisavad, et toime tulla hädaohuga, mis ähvardab tema kuningriiki?Nähtav veel: 16 päevaEestikeelne täispikk animafilm väikesest haikalast Peebust, kes võtab ette hulljulge retke, et päästa sõbrad jõhkra kalakaupmehe küüsist. Selleks peavad aga Peep ja ta kaaslased hülgama koduse ookeani ning hakkama saama kuival maal.Nähtav veel: 41 päevaAnimafilm. 10-aastane Viktor peab hakkama saama kohati tobedana tunduvas täiskasvanute maailmas ning toime tulema linna ülbikust kiusaja Konnanägu Freddyga. Kuuldes, et unisesse väikelinna saabub rändtsirkus, põleb Viktor soovist osaleda etenduses oma andeka krantsi Vorstikesega. Kahjuks on aga Freddyl omad plaanid ja need ähvardavad Viktori unistuse nurjata. Hääli teevad Sepo Seeman, Mart Soonik, Mari Torga, Kristi Aule, Andres Liivak, Andrus Kasesalu, Priit Matiisen jt.Nähtav veel: PüsivaltAnimafilmi uutest ja vanadest sõpradest, kes kaotatakse, aga veelgi tähtsam, et leitakse. Suur Ülisalajane järgneb Briarile, kes satub rändtsirkusesse, mida juhib Gorilla Hugo. Briar leiab endale uue sooja kodu ja toob elu tsirkusesse tagasi. Peagi ta aga näeb, et kõik pole kuld, mis hiilgab.Nähtav veel: 42 päevaEestikeelne joonisfilm pärdik Marcost, kes on pühendunud rannavalvur kaunil troopikasaarel. Marco üritab võita kauni Lulu südant, mis juba peaaegu õnnestubki, ent ühel kenal päeval tekib talle rivaal – Carlo, kes ehitab tema valvatava ranna lähedusse suurejoonelise ahvikujulise kasiino. Loomulikult on Lulu sellest lummatud ja nüüd ei jää Marcol muud üle, kui uurida oma konkurendi tausta. Detektiivitöö kannabki vilja, sest ta avastab kõigi teiste eest varjatud tõe – Carlo tahab saarel võimu haarata ja sundida Lulu endaga abielluma. Kas Marcol õnnestub päästa nii Lulu kui ka saareriik?Nähtav veel: PüsivaltEestikeelne animafilm. Pärast kosmoselaeva riket teeb robot Taimbot hädamaandumise Maal. Ta satub mänguasjapoodi, mille elanikud elavad päeval oma rõõmsat elu, öösel aga hirmutavad üksteist õudusjuttudega Maa-alusest valitsejast. Ühel päeval jääb kadunuks nende sõbranna Mei ja mänguasjad eesotsas Taimbotiga asuvad otsingutele. Sellest saavad alguse väikeste mänguasjade erakordsed seiklused! Tegelastele kingivad oma hääled Jarmo Reha, Elina Purde, Eva Püssa, Mart Toome, Egon Nuter, Fatme Helge Leevald ja Kait Kall.