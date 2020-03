VAATA TASUTA ⟩ 11 märulist ja põnevusest pulbitsevat filmi, mis pumpavad su karantiinist räsitud õhtusse elu sisse

«Logani õnn» ( Logan Lucky , 2017) Nähtav veel: 13 päeva Märulikomöödia. Kui Jimmy Logan ( Channing Tatum ) vallandatakse, veenab ta oma venda Clyde'i ( Adam Driver ) ja õde Mellie't (Elvise näitlejast lapselaps Riley Keough ), et nad aitaksid tal NASCARi võistluse ajal raharööv korraldada. Nad vajavad kurikuulsa murdvarga Joe Bangi ( Daniel Craig ) abi, kes parasjagu kinni istub. Kõik, mida nad peavad tegema, on Joe välja aidata, korraldada õhkimine, pääseda sularahaga põgenema, saada Joe tagasi vanglasse ja viia Jimmy õigeaegselt oma tütre iludusvõistlusele. Mis võiks minna valesti?

Põnevusfilm! Kui pikaaegse agendi moraalsed väärtused missioonil proovile pannakse, otsustab agentuur, et tema psüühiline seisund saab punase tule: talle määratakse lihtsam ja turvalisem töö, et kaitsta noort naissoost koodioperaatorit. Pärast üht ootamatut telefonikõnet aga selgub, et nad peavad hakkama oma elu eest võitlema.

«Blitz» ( Blitz , 2011) Nähtav veel: Ainult 2 päeva! Raju põnevusfilm. Märulitäht Jason Statham («Mehaanik», «Palgasõdurid») kehastab põnevikus «Blitz» karmikäelist, kompromissitut ja ebatavaliste töövõtetega uurijat Branti, kelle paarimeheks on seersant Porter Nash (Paddy Considine, «Bourne'i ultimaatum»). Meeste ülesandeks on uurida politseinike mõrvaseeriat. Film ei sobi alaealistele.

Nähtav veel: 22 päevaMärulifilm. Chun-Li (Kristin Kreuk) on noor neiu, kes ühest küljest oma elus tegeleb rahuliku ja vaikse klaverimänguga, kuid teiselt küljest ohtliku ja vägivaldse Wushu võitluskunstiga. Kui ta oli väga noor, rööviti otse tema silme alt ta isa ning tollest ajast saati pole tüdruk näinud ega ka kuulnud oma isast midagi. Kuid üks päev saadetakse talle sõnum, kus on kirjas, et ta isa on elus ning teda hoiab kinni ohtlik kriminaal Bison (Neal McDonough), otsib ta üles Wushu võitluskunstide meistri, et ta õpetaks teda veel oskuslikumaks võitlejaks, et alistada Bison.