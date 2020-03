TREILER ⟩ «Surmavad naised» täna: Miks tappis 26-aastane naine jõhkralt oma vanurist tuttava?

Mis eelnes sellele jõhkrale tapatööle? Mis viis varem mitte kunagi vägivaldselt käitunud naise nii kaugele, et ta haaras kirve? Kuidas on elata teadmisega, et sa oled kellegi nii jõhkralt mõrvanud? Saade ei sobi nõrganärvilistele ja alaealistele.