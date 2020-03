TÄIELIK HITT ⟩ Venemaa eurolaulikud käivitasid kelmika väljakutse, mis hullutab kogu Euroopat!

Möödunud neljapäeval ilmunud video on juba ületanud 32,2 miljonit vaatamist, saades nii selle aasta lauluvõisluse populaarseimaks videoks.



#Unovisionchallange sai alguse 13. märtsil ja see on juba kogunud üle 33 miljoni vaatamise ning seal osalevad Venemaa populaarsemad blogijad ja kuulsused. #unovisionchallenge on purustamas TikTok'i ühel päeval avaldatud videode rekordit.