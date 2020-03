PILDID JA VIDEO ⟩ Koroonaviirus sulges USA mängupõrgute linna Las Vegase

Rohkem kui 6 kilomeetri pikkune Las Vegas Strip on osa Las Vegase Boulevardist. Kogu ala on Clarki maakonna alluvuses.

Ta lisas, et alates 18. märtsist suletakse ka baarid, kohvikud ja restoranid. Samas söögikohad võtavad vastu toidutellimusi ja kullerid viivad need inimestele ukse taha.

USA kasiinode kontrolliameti esindaja Tony Alamo sõnas, et mitte kõiki kasiinosid ei suleta, sest osades on rakendatud karme turvameetmeid ja need on avatud.