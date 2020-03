VIDEO ⟩ Millised on erinevates riikides koroonaviiruse piirangute rikkumiste eest määratavad trahvid?

Hiinas, kus haiguspuhang algas, pandi kohe palju linnu karantiini, ehitati uusi haiglaid ja inimesed said väljas liikumise keelu, teatab bbc.com.

Wuhan oli esimene linn, mis karantiini läks, kuna pandeemia algas sealt. Hiinas ei ole väljas liikumise keelu eest trahve määratud, küll aga on selliseid trahve määratud Euroopas.

Hiinas on nakatumised hakanud vähenema, ajutisi haiglaid on suletud ja paranenud on lubatud koju.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch ja Maailma terviseorganisatsioon WHO on Hiina suhtes kriitilised, kuna nende arvates varjasid selle riigi võimud pikalt, et tegemist on ohtliku uue viirusega ning ei avaldanud õiget nakatunute ja surnute arvu.

Teine suurem uue koroonaviiruse kolle on Itaalias, kus võimud kehtestasid piiranguid, et nakatumisi vähendada.

Itaalia valitsus andis 60 miljonile inimesele käsu püsida kodus kui vähegi võimalik. Elanikud tohivad välja minna vaid äärmisel vajadusel, nagu poodi, arsti juurde või eakat sugulast abistama. Kui politsei küsib nende teekonna eesmärki, siis tuleb seda selgitada.

Itaallased ei tohi reisida riigisiseselt ega välismaale, samuti ei tohi korraldada rahvakogunemisi.

Need, kes liikumispiiranguid eiravad, võivad saada 206 euro suuruse trahvi või raskemal juhtumil olema kolm kuud trellide taga üksikvangistuses, et takistada koroonaviiruse levimist vanglas.

Hispaanias on samuti koroonaviiruse epideemia tõttu väljas liikumise keeld ja väljuda tohib samuti vaid äärmisel vajadusel.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas välja eriolukorra ja sõnas, et hispaanlasi ootavad ees rasked nädalad ja kuud.

Hispaanias jälgib politsei ja sõjavägi, kas liikumiskeeldu täidetakse. See kehtib ka kodutute kohta, kelle liikumist samuti on piiratud. Neid ei saa viia kodutute varjupaikadesse, sest seal võib koroonaviirus levida.

Sotsiaaltöötajate arvates peavad kodutud praeguses epideemias paremini vastu, kuna nad on aastaid pesemata ning neil on varasemast igasuguseid baktereid ja võimalik, et ka viirusi küljes.

Hispaanias ei ole liikumiskeelu eiramise trahvi kehtestatud.

Prantsusmaal on uue koroonaviiruse levimise tõttu kehtestatud ühed karmimad meetmed Euroopas.

Prantsuse siseminister Christophe Castaner teatas 16. märtsil, et tänavatele saadetakse 100 000 politseinikku liikumiskeeldu kontrollima. Need, kes seda eiravad, saavad 135 eurot trahvi.

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus prantslasi alluma liikumispiirangutele ja koju jääma.

«Oleme sõjas, kus tuleb lahinguid pidada nähtamatu vaenlasega, mis liigub edasi. Peame olema valvel ja takistama ta liikumist, sest kaalul on meie riigi tulevik,» sõnas Macron.

Saudi Araabia võimud teatasid, et inimesed, kes varjavad uue koroonaviiruse nakkust ja ei teata endast õigeaegselt meditsiinitöötajatele, saavad 133 000 dollarit trahvi. See kehtib ka välismaalaste kohta, kes elavad Saudi Araabias või tahavad riiki siseneda.

See riik kehtestas nii oma kodanikele, kes tagasi tulevad, kui välisriikidest saabujatele 14-päevase karantiini.