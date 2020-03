«SURMAVAD NAISED» ⟩ Pärast kolme kirvehoopi tõusis Eduard korra voodis istuli, aga Merike lõi teda uuesti, mis siis, et mees ei osutanud talle mitte mingit vastupanu!

Kui Merike sai 18-aastaseks, hakkas Eduard talle rääkima abielu ja armastuse juttu. Erakliku olemisega ja vaid kuus klassi koolis käinud Merike ei talunud endast nii palju vanema mehe puudutusi, aga oli Eduardist siiski mingil moel justkui sõltuvuses - oli ta ju meest tundnud praktiliselt kogu oma elu. Lusti küsimuse peale, kas Merike mehega kunagi suudles või seksis, vastab naine, et sellist asja ei juhtunud mitte kunagi. Ka ei olnud Eduard vägivaldne ja alati, kui naine soovis tema juurest lahkuda, sai ta selleks loa ja lisaks andis mees talle ka raha ja süüa.

Jõhker kuritegu 10 aastat hiljem

71-aastane Eduard sõitis seekord sõrmusega Merikese juurde külla ja palus teda naiseks. Merike keeldus kategooriliselt. Kui Eduard lahkus, avastas naine, et mees oli sõrmuse kapi peale jätnud. Kui Merike Eduardile helistas ja ütles, et mees on sõrmuse tema juurde unustanud, süüdistas mees Merikest sõrmuse varguses ja ähvardas teda politseiga. Naine hakkas kartma ja uskus mehe ähvardusi ning läks juba järgmisel päeval Eduardile sõrmust Põltsamaale tagasi viima. Sellel hetkel ei osanud naine ka oma kõige halvemas unenäos ette kujutada seda, et ta on võimeline kedagi kirvega jõhkralt tapma...

Eduard oli naist nähes heas tujus, kutsus naise elutuppa ja teatas, et peab kiirelt käima tualetis. Tegelikult keeras ta välisukse lukku ja võttis võtme eest ära. Väidetavalt hakkas Eduard seejärel Merikest vastu naise tahtmist käperdama, surus ta jõuga vastu seina ja üritas teda voodisse pikali lükata. Merike võitles end mehe haardest välja ja kihutas ringiratast mööda korterit, paludes vanal mehel end ometi rahule jätta. Merikese sõnul maadles ta Eduardiga seal korteris niimoodi mitu tundi, kuni mingil hetkel mees ära väsis.

«Seda ma nägin, et ta läks teise tuppa. Ma läksin kööki. Mul oli janu. Võtsin kirve», räägib Merike sellest, mis edasi juhtuma hakkas. Naine haaras pliidi juures olnud väikese kirve, läks magamistuppa, kus Eduard voodis lamas, ja lõi selle terava otsaga meest kuus korda pähe.

«Jah, šoki ajal ma lõin. Ma ei tea, miks ma lõin...». Pärast kolme hoopi tõusis Eduard korra voodis istuli, aga Merike lõi teda uuesti, mis siis, et mees ei osutanud talle mitte mingit vastupanu. Ülejäänud kolme lööki Merike ei mäleta. Ta mäletab vaid seda, et mingil hetkel läks ta tagasi magamistuppa Eduardi vaatama ja siis oli mees tagasi voodi peal pikali. Merike arvas, et mees on surnud, mis siis, et kohtuekspertiis tuvastas hiljem, et tegelikult oli Eduard veel elus.

«Seda ma mäletan, et kui päris õhtu oli, siis ma panin põlema ka», ütleb naine. Süüdistuse järgi lõi Merike Eduardi kirvega pähe keskpäeval, aga mehe voodi valas ta bensiiniga üle ja süütas selle ligi kümmekond tundi hiljem, täpsemalt kell 23.23. «Kui hakkas põlema, siis ma jooksin kohe ukse juurde. Tahtsin kohe välja minna. Vaatasin võtit ei ole. Siis kukkusin kokku...» Kui Eduardi naaber poleks ust maha lõhkunud, oleks Merike ka ise korterisse sisse põlenud.

Merikest ei ole süüdimatuks tunnistatud ja talle määrati 12-aastane pikkune vanglakaristus tapmise eest. Mingit ravi ei ole Merikese sõnul talle pakutud. «Ma ise soovisingi minna haiglasse, mitte vanglasse. Ma tahtsin jälgida, kas ma olen hea südamega või halva südamega...» tunnistab koletu kuritöö sooritanud naine. Merike ütleb, et kuna ta pole pärast Võisikus toimunud tragöödiat mingit ravi saanud, siis tabab ta end tihti mõttelt, kas ta on hea inimene või halb inimene. Ja kuna ükski arst ei ole tal aidanud seda samuti välja selgitada, on naise ainus võimalus lihtsalt hoida sellistest olukordadest eemale.

Tänase loo peategelane 39-aastane Merike ja saatejuht Katrin Lust FOTO: Kuvatõmmis Surmavad naised