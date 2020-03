KARAVANIPARGID SULETUD ⟩ Lõuna-Euroopas haagissuvilatega talvitujatel ei ole masinaid kuskile parkida

Sügisel Portugali talve veetma tulnud tuhanded Suurbritannia kodanikud on seoses koroonaviiruse levikuga keerulise olukorra ees, vahendas Portugal Resident.

Autoelamuga Lõuna-Euroopasse talvituma sõitmine kõlab küll mõnusa plaanina, kuid seoses koroonaviiruse pandeemiaga on kõik need inimesed nüüd justkui tänavale visatud, sest neil ei ole enam võimalik oma masinatega karavaniparkidesse sisse sõita.

«Oleme koronaviiruse pandeemia ja selle ohjeldamiseks vastu võetud meetmete valguses oma heaolu ja tuleviku pärast äärmiselt mures. Meie parvlaev Suurbritanniasse on tühistatud ning paljud vagunelamute pargid ja alad piiravad sissepääsu. Kui uksed päris kinni pannakse, siis ei ole meil kuskile minna,» rääkis Margaret Emison.

Ta selgitas, et olukord, kus vagunelamutega reisivad inimesed ei saa kuskil pikemalt peatuda, paake tühjendada ega ka riigist lahkuda, on väga keeruline. Seda enam, et suur osa sellisel moel reisivatest inimestest on just Covid-19 kõrgemas riskirühmas, ehk vanemad inimesed.

Olukorra teeb veel hullemaks see, et sellistele Põhja-Euroopast lõunasse tulnud talvitujatele jagatakse olukorra ja nende võimaluste kohta väga vähe infot. Paljude riikide piire on juba ka võimatu või väga raske läbida, mistõttu tulebki haagissuvilaga reisijatel jääda paikseks.