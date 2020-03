Rafael Nadali tenniseakadeemias õppival Eesti tüdrukul õppetöö ja treeningud jätkuvad

«Loodan, et neil rasketel aegadel on teil kõik hästi. Nagu te teate, on meie akadeemia eriline, siin on noored tennisemängijad tervelt 42 eri rahvusest. Karoonaviiruse levikust tingitud keerulise logistilise olukorraga on paljud jäänud siia, ega ei läinud koju. Luban teie vanematele, et teie eest kantakse võimalikult head hoolt! Olin ühenduses Baleaari saarte regionaalse tervishoiuministriga ning peame käituma vastavalt eriseadustele. Läbirääkimiste tulemus on selline, et mõningased treeningud on siiski lubatud,» sõnas Nadal pöördumises.

Hispaanlane Rafael Nadal oli sunnitud piirama omanimelise tenniseakadeemia tegevust Mallorcal. FOTO: YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Scanpix

Eesti omavanuste ühe parema tennisemängija Karola Suviste isa, teleprodutsent Raivo Suviste ütles, et tema teada õppetöö ja treeningud Nadali akadeemias jätkuvad, kuid sisse ja välja akadeemia territooriumilt keegi ei saa.

«Akadeemia territooriumile pääseb ainult toiduauto,» sõnas papa-Suviste.

Akadeemia suleti laupäeval. Kinni pandi jõusaalid, muuseum, pood ja restoran.

«Karola on ilusti akadeemias. Just täna rääkisin temaga. Neil on virtuaalõpe. Igaüks istub kenasti «oma nurgas» ja õpetaja näeb, et kõik on tunnis - õppetöö käib edasi. Kõik treenerid ja teenindav personal elab praegu kõrvalhotellis, mis asub akadeemia territooriumil. Koju neid ei lasta. Need treenerid, kes elavad akadeemiast väljaspool, neid territooriumile tagasi enam ei lubata,» rääkis noore tennisemängija isa.

„Tõsi, ka meile pakuti ka võimalust koju tulla, eelmisel nädalal läks saar lukku. Otsustasime, et Karolal polnud mõtet mööda lennujaamasid kolistada. Mallorcal paistab päike, on soe.»

«Tenniseväljakuid on kasutuses nüüd vähem, sest liivaväljakud asusid territooriumilt väljaspool, kõik treeningud toimuvad akadeemia territooriumil kõvakattega väljakuil. Neid on seal piisavalt. Nii, et kaks tundi ja 45 minutit päevas tennist ja siis veel füüsiline treening peale. Nädalavahetusel saavad akadeemiaõpilased omavahel matše mängida, nii et kõik toimib. Siin ei oleks Karolal midagi teha, platsid kinni ja vihma sajab,» oli teleprodsent tütre käekäiguga rahul.