EUROVISIOON JÄÄB ÄRA ⟩ Tomi Rahula: Väga kahju! Eriti Uku ees

Viimaste nädalate jooksul on Euroopa Ringhäälingute Liit kaalunud mitmeid alternatiive, ent paraku tuli langetada raske otsus ja tänavune lauluvõistlus ära jätta. COVID-19 puhang Euroopas on korraldajate sõnul endaga toonud kaasa palju ebaselgust. «Euroopa Ringhäälingute Liit langetas raske otsuse, et plaanitud üritusega on võimatu edasi minna. Oleme väga uhked, et Eurovisioni lauluvõistlus on viimased 64 aastat igal aastal ilma probleemideta ühendanud rahvast. Nagu miljonid fännid üle kogu maailma, oleme ka meie äärmiselt kurvad, et see ei saa mais toimuda,» seisab Eurovisioni ametlikus teadaandes. Korraldajad asuvad omavahel läbirääkimisi pidama, et võistlus saaks hoopis järgmisel kevadel Rotterdamis toimuda. «Tänan kõiki, kes on osalenud tänavuse Eurovisioni korraldusprotsessis. Kahjuks pole see meist sõltumatute tegurite tõttu võimalik. Meil on selle situatsiooni pärast äärmiselt kahju, kuid võin teile lubada, et Eurovisioni lauluvõistlus tuleb tagasi tugevama kui kunagi varem,» lausus Eurovisioni tegevjuht Jon Ola Sand.

«Arvestades seda, kuidas koroonaviirus hetkel kogu Euroopat mõjutab ja milliseid meetmeid valitsused rakendama peavad, oli see otsus paratamatu,» lisas NPO esinaine Shula Rijxman. «See on suur pettumus Hollandi publiku, fantastiliste taustajõudude, saatejuhtide ja artistide jaoks. Viimastel kuudel on lauluvõistluse nimel tööd rabanud suur hulk inimesi. Täname neid nende pühendumuse eest ja avaldame kahetsust, et nende pingutuste tulemusi ei saa hetkel näha.»



Tänavune Eurovision pidanuks toimuma Hollandis Rotterdamis pärast riigi võitu 2019. aasta konkursil Iisraelis Tel Avivis lauluga «Arcade», mida esitas Duncan Laurence. Hollandi korraldada oli võistlust juba viiendat korda, viimati toimus Eurovision seal aastal 1980. Järjekorras 65. lauluvõistluse poolfinaalid pidid toimuma 12. ja 14. mail ning finaal 16. mail. Võistlusel pidi osalema 41 riiki, teiste seas ka eelmiselt lauluvõistluselt puudunud Ukraina ja Bulgaaria. Eestit valiti võistlusel esindama Uku Suviste looga «What Love Is».



«Väga kahju! Eriti Uku ees. Kahjuks on samas situatsioonis kõikide osalevate riikide «koondised», aga see kõik on mitte meist sõltuv,» lausus Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula Elu24-le. «Meie töö on igapäevane ning korraldus Eesti Laul 2021 osas algas juba selle aasta alguses.»



Tomi Rahula ütleb, et Uku oli, on ja jääb Eesti muusikaajalukku: «Ka Eesti Laulu võitjana, kes ei pääsenud Eurovisionile... aga see pole meie otsus ja seda arusaadavatel põhjustel ehk ka kõik mõistavad. Tuleviku osas on nii, et Eesti Laul on suurim muusika teleproduktsioonisaade, mis on loodud kõikidele Eesti heliloojatele, artistidele ja televaatajatele. See on ka ühtlasi suurim Eesti Televsiooni projekt ning ka Eesti muusika saab tänu Eesti Laulule igal aastal mitmekümne loo osas rikkamaks, ja seda ka aastal 2021.» Rahula sõnul on Uku alati oodatud konkursile tagasi.