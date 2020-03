ASI AMETLIK ⟩ Tänavune Eurovision jääb ära: Eestit esindab järgmisel aastal Eesti Laul 2021 võitja!

Viimaste nädalate jooksul on Euroopa Ringhäälingute Liit kaalunud mitmeid alternatiive, ent paraku tuli langetada raske otsus ja tänavune lauluvõistlus ära jätta.



COVID-19 puhang Euroopas on korraldajate sõnul endaga toonud kaasa palju ebaselgust. «Euroopa Ringhäälingute Liit langetas raske otsuse, et plaanitud üritusega on võimatu edasi minna. Oleme väga uhked, et Eurovisioni lauluvõistlus on viimased 64 aastat igal aastal ilma probleemideta ühendanud rahvast. Nagu miljonid fännid üle kogu maailma, oleme ka meie äärmiselt kurvad, et see ei saa mais toimuda,» seisab Eurovisioni ametlikus teadaandes.



Korraldajad asuvad omavahel läbirääkimisi pidama, et võistlus saaks hoopis järgmisel kevadel Rotterdamis toimuda. «Tänan kõiki, kes on osalenud tänavuse Eurovisioni korraldusprotsessis. Kahjuks pole see meist sõltumatute tegurite tõttu võimalik. Meil on selle situatsiooni pärast äärmiselt kahju, kuid võin teile lubada, et Eurovisioni lauluvõistlus tuleb tagasi tugevama kui kunagi varem,» lausus Eurovisioni tegevjuht Jon Ola Sand.