VIDEO ⟩ Viiuldajad kandsid tühjade WC-paberi riiulite juures ette «Titanicu» filmimuusikat

Ameerika Ühendriikides mängisid kaks viiuldajat Los Angelese ühe poe tühjade WC-paberi riiulite juures palasid menufilmist «Titanic», viidates sellega, et ka meie praegune elu on drastiliselt muutunud ja «upub».

Nad mängisid ka pala «Nearer My God To Thee», mida oli kuulda režissöör James Cameroni 1997. aasta filmis, kui laev oli juba jäämäe vastu sõitnud ja uppus. «Titanicu» orkestri juht, kellega liitusid teised muusikud, kandis lugu ette välistekil, kus ümberringi jooksid paanikas ja oma elu päästa üritavad inimesed.

Viiuldaja von Duyke tegi enda ja kolleegi esinemisest video, mille postitas Youtube’i. Ta selgitas, et paljud muusikud, kaasa arvatud vabakutselised, on jäänud töötuks, sest koroonaviiruse tõttu jäävad kontserdid ära.

Ta lisas, et praegused tühjad kaubariiulid ja üleüldine paanika meenutavad stseene filmist «Titanic» ja selle tõttu valisid nad ettekandmiseks just selle filmi palad.

Van Duyke ütleb video lõpus sõnad, mida ütles filmis orkestri juhti kehastanud näitleja: «Gentleman, it has been a privilege playing with you tonight.» (Härrad, mul oli au täna õhtul teiega koos mängida.)