VIDEO ⟩ Vanessa Hudgens nimetas koroonakriisi täielikuks jamaks: surm on ju nagu paratamatu?

Karantiin on ilmselt tema jaoks juba nii igavaks osutunud, et Hudgens laadis esmaspäeva õhtul sotsiaalmeediasse üles eriti kummalise video. Näitlejatari eesmärgiks oli küll vaatajatele meikimist õpetada, kuid üks fänn uuris temalt hoopis koroonakriisi kohta.



Kui paljudes inimestes tekitab kulutulena leviv viirus suurt muret, siis Vanessa Hudgens on veidi teisel arvamusel. Nimelt teatas staar tervele maailmale, et tema meelest on karantiin täielik jama. «Isegi, kui kõik nakatuvad...nagu jah...inimesed surevad, mis on küll hirmus, kuid ju nagu...paratamatu?» muigas Hudgnes.



Lomulikult kaevas ta sellise sõnavõtuga endale üpris sügava augu ja sotsiaalmeedia pahameel oli suur. Naine pöördus järgmisel päeval oma fännide poole väitega, et tema sõnad rebiti kontekstist välja. «On väga pöörane aeg. On väga pöörane aeg ja ma olen kodus lugu taga ning loodan, et samuti ka teie,» lausus Vanessa Hudgens. «Ma ei võta seda olukorda kuidagi kergekäeliselt. Püsin kodus ja seega tehke teie seda sama.»