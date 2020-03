EKSPERDID SAHISTAVAD ⟩ Tänavune Eurovision toimub hoopis enne jaanipäeva?

Täna hommikul leidis aset Eurovisioni referentsgrupi kohtumine, kus arutati tähtsamaid lauluvõistlusega seotud küsimusi. Eurovisioni suurim fänniblogi Wiwibloggs kirjutab, et ilmselt sai koosolekul selgeks, et konkurss lükkub koroonakriisi tõttu edasi. Seda väidab vähemalt väljaanne HOD45, mille eestvedajaks olevat ühe riigi delegatsiooni liige.



HOD45 veergudel avaldati artikkel, milles väidetakse, et järjekorras 65. Eurovision lauluvõistlus võib toimuda hoopis juunis. Autori sõnul on nii Hollandi valitsus kui ka Euroopa Ringhäälingute Liit jätkuvalt huvitatud sellest, et võistlus saaks tänavu siiski toimuda.



«Nende jaoks pole põhjus majanduslik, vaid peamiselt sümboolne,» kirjutab blogi. Laual olevat mitu varianti. Parimaks neist on Eurovision kuu või poolteist edasi lükata. See tähendab, et võistluse finaal võiks toimuda 6., 13. või 20. juunil, ent välistatud pole ka hoopis september.



Täna pärastlõunal tegid korraldajad tegid oma sotsiaalmeediakanalites ametlik avalduse, milles palusid veel kannatust: «Me teame, et olete pingalt ootamas uudiseid tänavuse Eurovisioni tuleviku kohta. Koroonaviiruse olukord on pidevalt muutuv ja konsulteerime suure hulga inimestega, et võtta arvesse iga tähtsat elementi. Palume kannatust! Me loodame juba varsti rohkem informatsiooni omada.»



Samal ajal on Tšehhi delegatsioon kinnitanud, et sel aastal jäävad filmimata artiste tutvustavad postkaardid. Iisraeli ja Leedu esindajad on sama teatanud. Tavaliselt filmitakse klipid Eurovisionit korraldavas riigis, ent mõnel korral on need purki võetud ka artistide endi kodumaal. Tänavused 41 postkaarti plaaniti filmida Hollandis.