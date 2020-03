EKSPRESIDENDID HOOS ⟩ Obama fännab pornotähte, aga millist Eesti tõsielustaari hakkas jälgima Ilves?

Möödunud laupäeval avastasid tähelepanelikud Twitteri-kasutajad, et endine president Obama jälgib pornostaar Sara Jayd, vahendas Page Six .

Spekuleeriti, et Obama hakkas pornotähte kogemata jälgima ega märganud, et on oma ametliku kasutajaga Twitterisse sisse logitud. «Ma ei tea, mis te arvate, aga ma tunnen nüüd Obamaga veel tugevamat sidet,» kirjutas üks.