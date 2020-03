VIDEO ⟩ Kohus mõistis süüdi Uus-Meremaal orje pidanud samoalasest hõimujuhi

Uus-Meremaa Napieri kõrgem kohus mõistis pärast viis nädalat kestnud istungeid 65-aastase Matamata, keda tuntakse ka nime all Villiamu Samu, orjastamises ja inimkaubanduses süüdi.

Kui need inimesed olid kohale saabunud, siis pidid nad hakkama tööle Matamata heaks, töötades 12-14 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas ja ilma palgata.

Matamata advokaadi Roger Philipi teatel on Samoa kultuuris tavaline, et hõimujuht hoolitseb ta hõimu kuuluvate inimeste eest ja Matamata just nii tegigi, mitte ei kasutanud kaasmaalasi ära.