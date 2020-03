MADIN PARDAL ⟩ Video: maski kandnud reisija sülitas ja virutas stjuardessile näkku

Kaose keskel jõudis kohale ka punasesse riietatud lennuteenindajate juht, kes proovis omakorda olukorda rahustada. Vihane mees käratas seepeale aga hoopis stjuardessile, et see vait jääks.

Kui aga stjuardess ähvardas kogu toimunu peale politsei kutsuda, väitsid ärritunud reisijad, et just stjuuard eskaleeris olukorda meest puudutades.

Tüli ärritunud paari ja lennuki teenindava personali vahel ei tahtnud aga kuidagi vaibuda ning ühel hetkel on kuulda, kuidas stjuardess karjub mehele, et tal on lennukis õigused ja mehe tegevus on keelatud.