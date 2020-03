Kunstivargad kasutavad koroonaviirust ära: Oxfordi ülikooli galeriist viidi maalid, mille väärtus on miljoneid naelu

Kriminalistide sõnul viisid kurjategijad kaasa kolm maali, nende seas ka Flaami maalikunstniku Anthony van Dycki 1616. aastal valminud maali «Sõdur hobusel». Kunstiekspertide hinnangul maksab see maal vähemalt 1 miljon naela (1,1 miljonit eurot).

«Varastatud maalid on väga väärtuslikud, olles pärit 16. ja 17.sajandist. Teeme kõik, et need maalid leida ja ülikoolile tagastada. Kurjategijad tuleb kohtu ette tuua,» sõnas kriminaaluurija Jon Capps.