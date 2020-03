President Kersti Kaljulaid algatas eriolukorra raames aktsiooni ning kutsus Eesti rahvast täna õhtul kell 20.00 lehvitama. Sotsiaalmeedia reageeris üleskutsele mitmeti: kritiseeriti, kiideti ja väljendati segadust, miks just selline üleskutse.

Eesti president Kersti Kaljulaid kutsus täna kell 14.00 oma ametlikul Facebooki lehel osalema aktsioonis, mis toetab tuhandeid inimesi, kes eriolukorra ajal tagavad selle, et ühiskond toimiks ning oleks olemas elutähtsad teenused.

««Lehvita, sest hoolid!» täna kell 20.00,» alustas Kaljulaid oma postitust ja kutsus kõiki üles täna õhtul koduaknale seisma, süütama telefoni tagaküljel tulukese või taskulambi ja sellega kaks minutit lehvitama.

«Nii saame avaldada toetust kõigile neile, kes päevast päeva eesliinil töötades hoiavad ühiskonna vereringe töös. Saame ka näidata, et hoolime ja meile läheb korda, kuidas naabril, oma tänava ja hoovi inimestel läheb,» põhjendas president.

«Tehke ka pilti, kui näete tulukesi ja postitage neid selle hashtagiga! (#LehvitaSestHoolid - toim),» lisas Kaljulaid oma postituse lõpetuseks.

Avalikule Facebooki postitusele reageeris positiivselt üle 1500 Facebooki kasutaja. Mõne tunniga jäeti aktsiooni alla ka ligi 200 kommentaari. Just kommentaaride seast hakkas silma, et üleskutse tekitas eestlastes segadust ja küsimusi.

«[...] Mida ma seal akna peal vehin, kui raha ei ole ja lähim apteek saab paari nädala pärast olema 30km kaugusel,» küsis üks kodanik.

«Ärgem liigutagem, seltsimehed, see on asjata energia kulu,» pakkus teine ning kommentaaride hulgas oli ka neid, kes tundsid huvi, kuidas lehvitamine olukorda parandab.

Väljendati ka seda, et need, kellele lehvitamine on suunatud, jäävad sellest ilma: «idee iseenesest on ju nunnu, kuid selle lehvitamisega tehakse veelgi enam ülekohut neile, kellele lehvitatakse.»

Sõnakamad kommentaarid kutsusid ideed «lolluseks», «naljaks» ja «ajuvabaks».

Twitteris ajas presidendi üleskutse ühe kodaniku hoopis tükkis naerma.

#kaljulaid:

„Kutsun kõiki üles täna õhtul kell 20.00 seisma oma koduaknale, süütama telefoni tagaküljel tulukese või taskulambi, ning sellega kaks minutit aknal lehvitama,"

Postimehe Facebooki kontol, kus presidendi üleskutset jagati, väljendati samuti segadust ja ligi 200 Facebooki kasutajat reageeris postitusele naerunäoga.

«Milleks seda teha, mõelgu midagi paremat välja,» kirjutati postituse alla, teine päris, kuidas see aitab, kui tal pole isegi naabreid, kellele lehvitada?

Küsiti ka otse välja: «milleks seda teha, mõelge midagi paremat välja.»

Oli ka neid, kes kritiseerisid presidendi Facebooki postituse all teiste negatiivseid kommentaare.

«Issand, kui õelad on Eesti inimesed!» kirjutati imestunult. Twitteris väljendati ka seda, et eestlase esimene reaktsioon on «rünnata».

kersti kaljulaid: kutsub inimesi üles midagi ühtset tegema praeguses keerulises olukorras

eestlased: attackkkkk

Ühe kodaniku tegid negatiivsed kommentaarid kurvaks. «Kommentaare lugedes, on häbi olla eestlane!» Mõned siiski leidsid, et üleskutse polegi nii halb ja just pigem tore.

«Minul pole midagi selle vastu. [...] Jah viiruse leviku vastu ei saa otseselt keegi midagi kindlat teha aga selline ühtekuuluvuse näitamine ei peaks küll kellelgi tükki küljest võtma,» arvas üks kodanik.

Teine, keda üleskutse puudutas, suhtus aktsiooni positiivselt, kuid avaldas ka oma mure. «Minu arust on see armas. Kuulun ise ka mingil määral sinna rühma kes riskib tervisega. Töötan haiglas ja ei tea millega võin kokku puutuda. Enda pärast ei pabista a laste pärast küll.»

Kommentaaridesse kirjutati ka soovitusi, mis oleks «asjalikumad» kui lehvitamine.

«Lehvitamine on tore, aga hetkel oleks vaja asjalikumaid üleskutseid. President võiks hetkel kutsuda üles kõiki ettevõtjaid või eraisikuid panustama meditsiinitöötajate kaitsevarustuse kohapeal tootmiseks või Eestisse toimetamiseks. Proua president, PALUN TEHKE SEDA! Meediku pereliikmena on mu süda murest murdumas!» kirjutas murelik kodanik

«Kas me ei võiks lihtsalt üksteistest hoolida ilma, et peaks välja mõtlema mingeid rituaale ja siis tähtsalt seletama, et selle läbi me hoolime,» pakkus teine.

Kaheminutiline lehvitamine toimus täna, esmaspäeva õhtul, kell 20.00.