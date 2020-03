VIDEO ⟩ Kummaline teadus: Monty Pythoni kõnd on 6,7 korda tavalisest kõnnist koomilisem

John Cleese kehastas ministeeriumi ametnikku, kes ei anna riiklikku toetusraha naljaka kõnni välja mõelnud mehele, kuna kõnd ei ole piisavalt naljakas, teatab teknikanmaailma.fi

Cleese kõndis selles sketšis üsna naljakalt ning hiljutise teadusuuringu kohaselt on ta tegelase Mr Teabagi kõnd tavakõnnist 6,7 korda koomilisem.

USAs New Hampshire’is Darthmouti kolledžis uuritakse kahel jalal kõndijate evolutsiooni ja neile pakkus huvi ka Monty Pythoni kummaline kõnd.

Uurijate sõnul on John Cleese’i tegelase Mr. Teabagi kõnd naljakas, kuna ta kõverdab põlvi tavapärasest rohkem.

Kui tavakõnni puhul on põlvede kõverdamine 20 - 60 kraadi, siis Cleese’i tegelasel on see 110 kraadi. Tähtis on ka liikumise rütm.

«John Cleese painutab põlvi liikumise valel momendil, ta ülakeha on liikumatu ja ta tõstab jalgu kõrgele,» selgitas uuringus osalenud Nathaniel Dominy.

Kõik see kokku andis, et ta kõnd on tavapärasest kõnnist 6,7 korda koomilisem.

Uurijad Erin Butler ja Nathanile Dominy on seisukohal, et koomiliste kõndide ministeeriumisse leiutise abiraha saama tulnud Mr. Pudey kõnnak on vaid 3,3 korda tavakõnnist koomilisem. Seega on võitja John Cleese’i tegelase kõnnak, mida saab pidada maailma kõige koomilisemaks kõnnakuks.