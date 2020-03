Kalev/Cramo korvpallur: karantiin toimib südametunnistuse järgi

Paasoja ütles, et tekkinud olukord on äärmiselt kahetsusväärne. «Eks igaüks meeskonnast teab täpselt, kuidas karantiinis olles käituda tuleb. See, kas keegi nelja seina vahelt välja läheb, jääb tiimiliikme südametunnistusele,» sõnas Paasoja.

«Kahju on sellest, et nüüd ei saa paar nädalat palligi kätte võtta. NBA-meestel on teine asi - lähevad koduõuele, haaravad palli ja loobivad peale. Kuna tõenäoliselt on hooaeg ka meie jaoks sellega lõppenud, siis tuleb sisuliselt hakata ette valmistama järgmiseks. Edaspidi tuleb teha, mida vormi hoidmiseks teha saab - käia jooksmas, teha harjutusi, füüsist laduda,» rääkis 27-aastane Kalev/Cramo tagamees.