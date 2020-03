SUUR ÜLEVAADE ⟩ 58 aastat, 24 filmi: mitu inimest on tapnud James Bond?

Peatselt ilmuv «Surm peab ootama» on 25. Bondi film. Ja olgugi, et uue filmi avalikustamine lükkus koroonaviiruse tõttu aprillist novembrisse, väärib frantsiisi 25. osa siiski tähistamist. Suurepärane aeg võtta kokku kõik surmajuhtumid, mis pea kuuekümne aasta jooksul aset on leidnud.