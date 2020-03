VEIDER VÕI MITTE? ⟩ Nelja-aastast tütart rinnaga imetav Playboy täht: see pakub lohutust!

Räppar Ice-T abikaasa jagas kõnealust kaadrit oma 3 miljoni sotsiaalmeedia fänniga. Naise sõnul imetab ta last rinnaga seni, sest see «pakub lohutust».

A post shared by Coco (@coco) on Mar 13, 2020 at 9:02am PDT

Coco avaldas ka, et postitas sellise pildi, sest teab, kui oluline on see teistele emadele, kes sarnaselt temale oma lapsi imetavad. «Ma kirjutan beebiblogi oma teekonnast koos Chaneliga ning varsti kirjutan ka sellest, mis tunne on 4-aastast last jätkuvalt rinnaga imetada.»