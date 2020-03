Sarjas «Seitsmes taevas» noorimat poega mänginud Lorenzo Brino suri vaid 21-aastaselt

Brino mängis telesarjas «Seitsmes taevas» («7th Heaven») Camdenite perekonna noorimat last Sam Camdenit. Tal oli sarjas ka kaksikvend David, keda kehastas Lorenzo Brino vend Nikolas.

Nelikute tädi Janet Brino ütles, et Lorenzo kaotus jättis tema südamesse augu. «Jumal vajas veel üht inglit ja ta võttis sinu. Palun valva oma ema ja isa, õe Mimi, vendade Antonio, Zachary ja Nicholase järele... sul on seal üleval palju tööd teha!» ütles ta.

Õde Mimi meenutas venda Instagramis: «Sa võid olla läinud, aga see on tõsi, kui inimesed ütlevad, et oled läinud, aga sind ei unustata kunagi. Sa tõid valgust nii paljude ellu ja tegid oma lühikese elu jooksul nii palju.»