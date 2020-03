VIDEO ⟩ Teismeline poiss jäi tänaval päise päeva ajal jõhkra matšeeterünnaku alla

Salvestiselt võib näha, et rühm kapuutsides ja terariistadega relvastatud mehi sööstavad kallale 15-aastasele poisile. Ootamatult julm sündmus leidis aset kolmapäeval kell 15:10 linna Keskakadeemia ees.

Koolikotti kandnud teismelisel õnnestus rühma eest põgeneda. Ühel ründajatest oli käes nuga, teisel matšeete. Sündmuskoht on ümbritsetud pubide, restoranide ja kontoritega.

Kinni on peetud üks kahtlusalune, kes on ohvriga sama vana. «Kuigi vahistamine on suur areng, palume kõigil, kes kedagi videolt ära tunnevad, meiega ühendust võtta,» ütles seersant Asaf Khan.