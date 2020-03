KARM ⟩ Politsei käskis kurikaeladel kuriteod koroonaviiruse tõttu lõpetada

Ohio Struthersi regiooni politseijaoskonna postitus on saanud Facebookis juba üle 9000 reaktsiooni. Inimesed on lõbusa postituse vastu võtnud väga positiivselt.

«Täname teid koostöö eest. Teavitame teid, kui pahalastel on sobiv jätkata oma sigadustega,» lubati rahvale.

Üle 2000 kommentaari seas on pahaseid hääli, palju enam aga positiivseid reaktsioone. «Kobige Facebookist minema ja tehke tööd, mitte ärge raisake maksumaksja raha,» kurjustas üks kasutaja.

Samas kinnitasid mitmed kohalikud, et see oli üks päeva naljakamaid asju ning just seepärast nad armastavadki oma politseijaoskonda.