PILDID ⟩ Hüpe seksinukkude arengus: kui kiirelt sina uuel nukul ja päris inimesel vahet teed?

Silicone Loversi kaasasutaja Louie Love avaldas, et uutel «plastist tüdruksõpradel» kasutatakse inimjuukseid, vahendas Daily Star. Väidetavalt on mõnel inimesel, kellele on uusi nukke tutvustatud, läinud natuke aega, et saada aru, et tegemist polegi päris inimestega.

Samuti on arendatud seksinukkude nahatekstuuri, lisatud on näiteks tedretähnid. «Minu arvates on nukkude silikoonist pead erakordselt reaalse väljanägemisega, see on hullumeelne,» ütles Love. Nukkudele on õnnestunud inimjuuksed panna tänu annetustele.

Love'i sõnul on tulevikus veelgi uuendusi plaanis. «Kõiki uuendusi arvestades on tulevikus oodata rohkem hüper-realistlikus stiilis nukke. Me oleme juba pannud nukkudele inimjuuksed ja -kulmud,» rääkis mees ja lisas, et karvad tulevad Aasiast. Tema sõnul on viimasel ajal populaarsed ka tedretähnidega nukud.

Viimastel aastatel on nukud muutunud üha realistlikumaks. RealDolli esindaja Brick Dollbanger rääkis hiljuti, et nende tulevastel nukkudel on ruumiline taju: nad näevad toa suurust ja tuvastavad erinevaid nägusid. «Nad tunnevad oma omaniku ruumis ära,» rääkis Dollbanger.