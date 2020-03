PILDID JA VIDEO ⟩ Hiinas ravitakse koroonaviiruse nakkuse saanuid nõel- ja kupuraviga

Uue viiruse ravimiseks ei ole veel vaktsiini, see on väljatöötamisel. Viirushaigust Covid-19 üritatakse leevendada nii tänapäevase kui ka traditsioonilise meditsiini abil.

Hiinas Wuhanis, mis on koroonaviiruse algkoht, kasutatakse koroonaviiruse patsientide sümptomite leevendamiseks traditsioonilise meditsiini võtteid nagu nõel- ja kupuravi.

Hiina traditsiooniline meditsiin on üle 2000 aasta vanune ja sajanded oli see seal ainus ravi.

Koroonaviiruse põhisümptomiteks on kõrge palavik, kuiv köha, hingamisraskused ja nõrkus. Osadel haigestunutel võib olla ka nohu, pea- ja lihasvalu ning huulte lillaks muutumine.

Vana-Hiina meditsiini kohaselt liigub mööda inimkeha kanaleid ehk meridiaane eluenergia qi, ja kui see liikumine on takistatud, tekivad vaevused ja haigused.

Meridiaanidel on kindlad nõelravipunktid, millele saab ravinõelu panna, et qi liikumist ja selle kaudu inimese tervist parandada.

Hiina võimude teatel on seal nakatumised hakanud vähenema ja haiguse kõrgpunkt on ületatud. Puhangu alguses kiirkorras ehitatud haiglaid on hakatud sulgema.