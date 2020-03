Eesti tennise karikavõistlused katkestati päevapealt

Karikavõistluste meeste turniiri üks favoriite, turniiritabelis teisena asetatud tennisist Karl Kiur Saar sõnas, et tal on võistluse pooleli jäämisest äärmiselt kahju.

«Loomulikult oleks tahtnud mängida. Kõik oleks tahtnud mängida. Arvan siiski, et tegemist on õigustatud otsusega,» ütles Saar, kes jõudis pidada kaks kohtumist - ühe üksik - ning ühe paarismängu - ning mõlemad võita.

Eesti tennise karikavõistluste peakohtunik Kairi Karpa rääkis, et hetkel ei ole katkestatud võistluse edasine saatus teada. «Praegu ei tea, kas karikavõistlused viiakse lõpule või mitte. Eriolukord on kehtestatud 1. maini, kuid siis algab meil juba välishooaeg. Karikaturniir on aga sisevõistlus,» lisas Karpa.