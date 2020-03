VIDEO ⟩ Kas «Simpsonid» ennustasid ette Tom Hanksi nakatumist koroonasse?

63-aastane Tom Hanks astus animeeritud kujul üles 2007. aastal ilmunud «Simpsonite» täispikas filmis. Sama film ennustas muideks ette ka Donald Trumpi presidendiks saamist.

«Siin on Tom Hanks, kes ütleb, et kui te näete mind, siis jätke mind üksi,» sõnas filmis isoleeritud Hanksi tegelaskuju. Austraalias uue filmi tegemiseks valmistunud näitleja teatas eile, et nii tema kui ta abikaasa Rita Wilsoni viiruse testid osutusid positiivseks.

«Tundsime end pisut väsinuna, nohusena ja meil olid mõned kehavalud,» lausus mees eilses avalduses. «Rital olid külmavärinad, mis tulid ja läksid. Ka kerge palavik. Asjade paremaks kulgemiseks, nagu praegu maailmas vaja on, testiti meid koroonaviiruse suhtes ja leiti, et need on positiivsed,»

Tom Hanks lisas, et teda ja tema abikaasat kontrollitakse, jälgitakse. Nad on teistest eraldatud nii kaua, kui see vajalik on.

Veebruari alguses hakkas suhtlusvõrgustikes levima klipp 1993. aasta «Simpsonite» episoodist, mis fännide hinnangul võis vihjata praegusele viirusepuhangule. Geograafiliselt on viiruse allikas üsna lähedal Hiinale. Nimelt hakkab pisik üle maailma levima Jaapanist Osaka linnast.