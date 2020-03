KOROONAKRIIS ⟩ Millest on eestlased poeletid juba puhtaks teinud? Ikka kärakast ja vetsupaberist!

Huvi just selle kange alkoholi vastu võib põhjendada aga tõsiasi, et käte desinfitseerimiseks peab alkoholisisaldus olema vähemalt 60 protsenti, vahendab Kodustiil.

Kõike muud Lasnamäe Maximast saab, aga kõige kangem viin on otsas.

Muidugi ilmus sinna kohe ka tõestus sellest, mis on Eestis hetkel kõige kuumem kaup — tualettpaber! Kas sinul on vestupaberit ikka koju varutud?

Telliskivi Rimist on samuti kõik vetsupaber ära ostetud!

Muidugi tähendab vetsupaberi (tõusev? - toim) populaarus seda, et sellest on saanud hea toode kauplemiseks. Juba on tekkinud Facebooki grupp, mis tegeleb vetsupaberi ostu, müügi, vahetuse ning muidugi ka rendiga.