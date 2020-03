22 AASTAT VANUSEVAHET ⟩ Pereema, kes armus oma poja parimasse sõpra: kui me käest kinni hoiame, saan ma vastikuid pilke

Dawn ja Takhari kohtusid esimest korda 2017. aastal aastal. «Kui ma Takharit esimest korda nägin, ei suutnud ma uskuda, et 18-aastane poiss on minu jaoks atraktiivne,» tunnistas naine.

«Õnneks ta oli minust ka huvitavatud ja nüüd oleme me ülepeakaela armunud. Paljud inimesed taunivad meie suhet, kuid me lihtsalt eirame neid.»

Takhari ja Dawni poeg Callum said sõpradeks 2014. aastal ning Dawn nägi poissi esimest korda, kui sõidutas oma poja Glasgowist Wolverhamptonisse Takharile külla.

«Kui me ta maja juurde jõudsime, nägin Takharit hoovis seismas. Ta oli pikk, jumekas ja nägus.»

«Läksin majja ja vestlesin pisut Takhari emaga, kui poisid ülakorrusel videomänge mängisid. Me rääkisime ka sellest, kui tore see on, et nad lõpuks ometi kohtusid.»

Callum jäi toona sõbra juurde nädalaks ning kui Dawn pojale järele läks, kutsus ta Takharit ka neile külla. «Kui poisid olid hüvasti jätnud ütlesin ma Takharile, et ta on meie majas enam kui teretulnud.»

«Ta andis mulle siis oma numbri ning ütles, et annaksin talle teada, kui jälle sinnakanti satun.»

Umbes samal ajal lõppes ka Dawni 15 aastat kestnud abielu, lahutus jõustus 2018. aasta jaanuaris.

Naine kolis koos poja Callumi ja tütre Addisoniga kodust välja ning seitse nädalat hiljem tuli Takhari neile uude kohta külla. «Kui ta meile tuli, olin ma väga elevil tema nägemisest.»

«Mu pilk rändas korduvalt talle. Iga päev pidin endale ütlema, et olen tema jaoks liiga vana ja et käitun rumalalt. Arvasin, et see on lihtsalt üks rumal armumine.»

Kui Dawn nädal hiljem poisi tagasi koju sõidutas, hakkasid nad jutustama. «Rääkisime elust ja olust ning mul polnud aimugi, kui täiskasvanulik ta on.»

«Kui me kohale jõudsime, siis Takhari suudles mind,» meenutas Dawn.

«Ma ei suutnud seda uskuda. Mul polnud aimugi, et mina võiksin talle ka meeldida. Olin üliõnnelik.»

«Samal õhtul kirjutas ta mulle, et on tahtnud mind suudelda alates esimest korrast, mil me kohtusime.»

Pärast seda hakkasid nad salamisi sõnumineerima, kuid vaid loetud nädalad hiljem jäid nad Takhari emale vahele. Poisi ema viskas ta seepeale kodust välja.

«Mu süda murdus. Takharil polnud kuskile minna ning ma ütlesin talle, et ta võib meie juurde elama tulla.»

«Seejärel pidin oma pojale kõik ausalt ära rääkima, mis hirmutas mind väga. Samal õhtul tunnistasin oma pojale, et meil on Takhariga üksteise vastu romantilised tunded.»

«Ütlesin talle ka, et kui talle see ei sobi, lõpetame suhte koheselt. Kumbki meist ei tahtnud selle suhte pärast Callumist ilma jääda.»

Dawni poeg võttis uudise hästi vastu ning ütles, et temal pole selle vastu midagi. «Ma pole kunagi nii suurt kergendust tundnud,» tunnistas naine.

Samas tunnistab naine, et võõrastel on raske nende suhtega leppida. «Kui me väljas käies käest kinni hoiame, saan ma väga vastikuid pilke.»

Dawn lisab ka, et vaatamata nende suurele vanusevahele on nad õnnelikumad kui eales varem. «Nad on Callumiga endiselt parimad sõbrad ning meie suhe pole nende sõprust mõjutanud.»

«Addison kutsub teda nüüd isegi issiks ja see on nii armas. Kuigi Takhari ema pole siiani meile oma õnnistust andnud, loodame siiralt, et ta teeb seda ühel päeval.»