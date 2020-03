Video: noorte hokitreener tormas kohtunikule kallale, poisid ergutasid

Vahejuhtum leidis aset pärast seda, kui New Hampshire mängijale määrati tavaline kaheminutiline karistus. Treener polnud otsusega sugugi nõus ning näitas seda täiel rinnal välja. Ta karjus ja kolkis hokiareeni poordiuksega.

Salvestatud videost on näha kuidas treener tuli vahetusmeestepingilt jääle, kiirustas kohtuniku juurde ja hakkas taplema. Kohtunik kaotas kähmluses tasakaalu ja kukkus. Osa noormängijatest jälgis sündmust osavõtmatult, teine osa aga kannustas hokikeppidega vastu jääd ja poorti tagudes täiskasvanud mehi ägedamalt poksima.

«Kõige ebameeldivam on see, et noored mängijad ergutasid mehi kaklema,» lausus kohtuniketegevuse koordinaator Eugene Binda.